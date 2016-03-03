Порошенко о приговоре Сенцову: "Современная Россия переплюнула Советский Союз"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2016 года сегодня в Киеве.

«К сожалению, сегодня я не могу вручить Олегу заслуженный диплом Шевченковского лауреата. Современная Россия переплюнула Советский Союз. При советах людей насильственным путем лишали советского гражданства, теперь же наоборот: силой провозглашают российскими гражданами украинских патриотов. И Олег Геннадьевич был, есть и будет гражданином Украины, причем великим ее гражданином», - заявил Порошенко.

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«Сейчас его этапируют в Якутию.... Я убежден, такой день обязательно наступит, когда Олег Сенцов вернется из российской неволи», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

25 августа 2015 года суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима, соответственно.

Недавно стало известно, что Россия отправила Сенцова отбывать наказание в Якутию.