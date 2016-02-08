Олега Сенцова этапируют в Якутию

Она также сообщила, что вместе с Олегом Сенцов сейчас этапируют в город Челябинск также осужденного вместе с ним украинского активиста Александра Кольченко, который, по сообщениям, будет отбывать наказание в Челябинской области, отмечает Радио Свобода.

Их обоих забрали на этап из следственного изолятора в российском Ростове-на-Дону в четверг 4 февраля.

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Как сказал в воскресенье, 7 февраля, адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе, обоих украинцев отправили отбывать наказание в климатически суровые и отдаленные регионы России, чтобы усложнить работу их защиты. Но, сказал адвокат, на новых местах их пребывания к этому будут привлекаться дополнительные адвокаты, чтобы контролировать условия их содержания в колониях.

Кроме того, добавил Динзе, защита Сенцова и Кольченко готовит кассационную жалобу на приговор украинцам, а также пакет документов для уполномоченного по правам человека в России, чтобы она тоже поддержала эту жалобу.

Олег Сенцов и Александр Кольченко были осуждены в России Северо-Кавказским военным окружным судом на 20 и 10 годам лишения свободы соответственно. Им были предъявлены обвинения в подготовке подрыва памятника Ленину в Симферополе, а также в поджоге офисов «Русской общины Крыма» и партии «Единая Россия» в оккупированном Крыму. Оба украинца признаны российским правозащитным движением «Мемориал» политзаключенными.