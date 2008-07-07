Пентагон не успеет уничтожить запасы химического оружия даже к 2017 году

Пентагон признал, что может не успеть уничтожить свои запасы химического оружия даже к 2017 году, и предложил Конгрессу США план, который многие законодатели считают рискованным. Об этом сообщила газета USA Today, ссылаясь на полученный в ее распоряжение закрытый доклад министерства обороны, который был направлен на Капитолийский холм в конце июня.

В нем отмечается, что для того, чтобы попытаться выполнить распоряжение Конгресса покончить с арсеналом химоружия в течение ближайших девяти лет, необходимо будет перевезти часть боеприпасов с отравляющими веществами (ОВ) нервно-паралитического и кожно-нарывного действия с одних предприятий по ликвидации ОВ на другие. В частности, из штата Кентукки в Алабаму и Арканзас, а из Колорадо - в Юту и Орегон. Для этого придется менять законы, запрещающие транспортировку ОВ по территории страны.

Первые отклики со стороны членов Конгресса на подобные предложения - отрицательные. Как отметил сенатор Ричард Шелби, "слишком рискованно" перевозить несколько сотен, а может быть, и тысяч тонн ОВ на большие расстояния по межштатным автострадам, учитывая угрозы со стороны террористов и степень опасности, которую представляет возможная утечка для населения и окружающей среды.

Вашингтон присоединился к Конвенции о запрещении химоружия в 1997 году. США и другие страны, имеющие арсеналы ОВ, первоначально обязались избавиться от них до 2007 года. Однако Белый дом признал, что не успеет уложиться в этот срок и попросил отсрочку на пять лет. А в 2006 году Пентагон заявил, что не справится с поставленной задачей и к 2012 году. Тогда Конгресс обязал военных решить эту проблему до конца 2017 года.

По словам представителя Минобороны Криса Айлейба, задержки вызваны совокупностью факторов, в том числе технологическими проблемами на предприятиях, бюрократическими проволочками, протестами экологов. В целом, по данным Минобороны, на конец июня удалось избавиться лишь от 55% ОВ из заявленных запасов в объеме 31,5 тысяч тонн.

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