В России надеются, что "санкции просто перестанут действовать"

"Я думаю, что на каком-то этапе, надеюсь, что уже летом, они (санкции) просто перестанут действовать. Ожидать какого-то решения, что давайте завтра отменяем санкции — это было бы чересчур. Ну а то, что санкции будут вечными — это противоречит базовым экономическим интересам стран Евросоюза", — сказал Чижов в эфире одного из российских телеканалов, сообщает РИА Новости.

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Напомним, ранее посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт заявил, что санкции против России будут действовать, пока она не отведет свое оружие и военнослужащих из Донбасса и не повлияет на сепаратистов для того, чтобы прекратить этот кризис и дальнейшие жертвы среди населения.

РИА Новости http://ria.ru/world/20160229/1382093813.html#ixzz41aX7Q7Vi