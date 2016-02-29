Великобритания в ООН: санкции будут действовать, пока РФ не отведет свои войска и оружие из Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт сегодня на заседании Совбеза ООН.

«Нам необходимо сейчас устойчивое прекращение огня (на Донбассе - УНИАН)», - заявил он. По его словам, Российская Федерация должна продемонстрировать политическую воля для восстановления суверенитета Украины и выполнить свои международные обязательства.

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«Россия должна отвести свое оружие и военнослужащих, а также повлиять на сепаратистов для того, чтоб прекратить этот кризис и прекратить дальнейшие жертвы среди населения – это оптимальный способ развеять страдания и страхи в восточной Украине и позволить украинскому правительству сосредоточиться на управлении и реформах, которые так необходимы стране», - добавил посол.

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«До тех пор, пока этого не будет сделано, мы будем работать с партнерами в ЕС для продолжения санкций. Россия должна проявить четкую готовность действовать в соответствии с принципами, которые определяют работу ОБСЕ, нашего Совета и других международных организаций», - отметил Рикрофт.