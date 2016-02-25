В Литве не видят причин для снятия санкций с России из-за агрессии против Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал журналистам.

Глава внешнеполитического ведомства Литвы прокомментировал сделанные раннее заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо по поводу возможного снятия санкций.

"Я негативно оцениваю такие заявления, тем более, что акцент должен быть не та то, как снять санкции. Конечно, никто не гордится языком санкций, это уже крайняя мера, это не диалог. Язык санкций - это крайняя мера, когда друг друга никто не слышит, но акцентирование снятия санкций было бы неправильно. Необходимо акцентировать внимание на выполнении Минских договоренностей", - сказал Линкявичус.

При этом он считает, что по логике вещей - снятия санкций не должно произойти, и необходимо не забывать о причинах, которые послужили введению санкций.

"В середине марта мы будем пересматривать санкции индивидуальные. Они были введены не по поводу Минска, а по поводу того, что были нарушены суверенитет и территориальная целостность Украины. Эти причины не удалены. Значит по логике - санкции должны быть продолжены", - констатировал Линкявичус.

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Вместе с тем он напомнил, что летом будут пересмотрены экономические санкции. "Они уже завязаны на Минск. Мы только что договорились, что Минские договоренности не выполняются", - заявил он.

По его мнению, на Минские соглашения необходимо трезво смотреть. "Во-первых, нужно смотреть во множественном числе, поскольку чувствую тенденцию о необходимости упоминать Минск-2 все время. Но, Минск-2, это недостаточно. Был еще Минск в сентябре 2014 года (о Минском протоколе и Минском меморандуме - УНИАН) не менее важным фактором и очень напрямую завязанным на фактор безопасности, что является ключевым моментом сегодня", - сказал министр.

Как отметил Линкявичус, некоторые заявления о том, что необходимо принимать определенные решения по поводу Донбасса, и отложить вопрос деэскалации на потом - являются не логическими и циничными.

Литовский министр констатирует, что не видит на сегодня доказательств, чтобы Россия выполняла Минские соглашения.

"По логике, летом мы должны продолжить и эти санкции. Я о Крыме уже не говорю, поскольку здесь все причины остались, которые и были, но мы видим, и слышим, и читаем тоже, что есть всякие высказывания, и этого консенсуса достигнуть будет не так и легко", - сказал Линкявичус.