В Брюсселе дали понять Раде, что необходимо определиться с безвизовыми законами сейчас, а не в будущем

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе в рамках "Украинской недели" в Европейском парламенте.

"Европейская комиссия помогает в этом. Но надо, чтобы украинский парламент принял решение таким образом, чтобы были выполнены все необходимые критерии", - подчеркнул он.

В качестве примера Хан привел электронную систему деклараций. "Важно, чтобы это все было открыто, какова ситуация с частной собственностью, это надо сделать сейчас, а не в будущем", - подчеркнул еврокомиссар.

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Кроме того, по его словам, в случае реализации необходимых реформ Украина сможет получить внешнюю финансовую поддержку. "Мы желаем успеха Украине и надеемся, что Украина станет "страной успеха", - добавил он.

Хан вновь подтвердил позицию Европейской комиссии о "полной поддержке, особенно в том, что касается вашей территориальной целостности". "Никаких продвижений не будет сделано, санкции сняты не будут", - подчеркнул чиновник. Вместе с тем он считает необходимым достичь прогресса в исполнении Минских договоренностей.

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Говоря о развитии отношений в сфере торговли, Хан сообщил, что "прекрасное украинское вино уже можно найти в Брюсселе". "И мы ожидаем дальнейшего развития. Много еще нужно сделать", - констатировал еврокомиссар.

Между тем он выразил убеждение в необходимости последовательного выполнения уже принятого законодательства для реформирования судебной ветви власти, борьбы с коррупцией, улучшения инвестиционной среды.