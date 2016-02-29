В Брюсселе дали понять Раде, что необходимо определиться с безвизовыми законами сейчас, а не в будущем
Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан убеждает депутатов Верховной Рады в необходимости сейчас, а не в будущем, принять законодательство, требуемое для введения безвизового режима Украины с ЕС.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе в рамках "Украинской недели" в Европейском парламенте.
"Европейская комиссия помогает в этом. Но надо, чтобы украинский парламент принял решение таким образом, чтобы были выполнены все необходимые критерии", - подчеркнул он.
В качестве примера Хан привел электронную систему деклараций. "Важно, чтобы это все было открыто, какова ситуация с частной собственностью, это надо сделать сейчас, а не в будущем", - подчеркнул еврокомиссар.
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Кроме того, по его словам, в случае реализации необходимых реформ Украина сможет получить внешнюю финансовую поддержку. "Мы желаем успеха Украине и надеемся, что Украина станет "страной успеха", - добавил он.
Хан вновь подтвердил позицию Европейской комиссии о "полной поддержке, особенно в том, что касается вашей территориальной целостности". "Никаких продвижений не будет сделано, санкции сняты не будут", - подчеркнул чиновник. Вместе с тем он считает необходимым достичь прогресса в исполнении Минских договоренностей.
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Говоря о развитии отношений в сфере торговли, Хан сообщил, что "прекрасное украинское вино уже можно найти в Брюсселе". "И мы ожидаем дальнейшего развития. Много еще нужно сделать", - констатировал еврокомиссар.
Между тем он выразил убеждение в необходимости последовательного выполнения уже принятого законодательства для реформирования судебной ветви власти, борьбы с коррупцией, улучшения инвестиционной среды.