Тимошенко прочит ВР три дня дебатов и "заслуженный отдых"

На сегодняшний день Министерство финансов в рабочем порядке согласовывает расхождения по изменениям в госбюджет с Секретариатом Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила журналистам в Николаевской области премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что все материалы по изменениям в бюджет, необходимые для анализа, переданы Президенту Виктору ЮЩЕНКО. "Министр финансов в рабочем режиме работает с Секретариатом Президента", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что завтра в 11.00 на заседании Кабмина планируется утвердить изменения в бюджет для передачи документов в Верховную Раду.

«И в парламенте мы можем спокойно дебатировать аж три дня по бюджету, а потом его необходимо принимать, потому что мы обязаны отпустить депутатов на каникулы, как говорится, на заслуженный отдых, потому что они очень устали - только тогда, когда они дадут стране распределение 30 млрд. грн., которые страна ждет, то есть, примут изменения в бюджет 2008 года», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она сообщила, что без дополнительных средств в госбюджете правительство наряду с поддержкой угледобывающей промышленности, авиастроения выделит средства и на поддержку судостроения.

Как подчеркнула премьер, она «почему-то чувствует», что изменения в бюджет будут поддержаны большинством депутатов.