Тимошенко подарила Турчинову Киевскую область

На выборах в Киевский областной совет победили Блок Юлии Тимошенко, блок “Наша Украина”, Социалистическая партия Украины, Партия регионов, Народный блок Литвина и Украинский народный блок Костенко и Плюща.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные содержит протокол установления результатов выборов депутатов в многомандатном избирательном округе по выборам Киевского областного совета, подписанный всеми членами комиссии, а также председателем Киевской областной территориальной избирательной комиссии Верой ЮРЧЕНКО.

По данным Киевской областной территориальной избирательной комиссии, на выборах в областной совет большинство голосов получил Блок Юлии Тимошенко – 37,375%. Избирательный список областной организации БЮТ возглавляет первый заместитель председателя блока Александр ТУРЧИНОВ.

8,799% получил блок „Наша Украина”, 7,66% - СПУ, 6,112% – Партия регионов, 3,902% – Народный блок Литвина, 3,59% - Украинский народный блок Костенко и Плюща.

Остальные партии и блоки не преодолели трехпроцентный избирательный барьер.

50 тыс. 162 избирателя не поддержали кандидатов ни от одной политической силы.

По данным ТИК, 120 мандатов в Киевском областном совете будут распределены таким образом: Блок Юлии Тимошенко – 66, „Наша Украина” – 16, Социалистическая партия Украины – 14, Партия регионов - 11, Народный блок Литвина – 7, Украинский народный блок Костенко и Плюща - 6.

В то же время в протоколе отмечается, что на выборах 26 марта в многомандатном избирательном округе по выборам Киевского областного совета приняли участие в голосовании 984 тыс. 460 человек. Вместе с тем, было выдано 982 тыс. 907 бюллетеней, что на 1 тыс. 553 меньше, чем количество избирателей, которые приняли участие в голосовании.

Всего в многомандатном избирательном округе по выборам Киевского областного совета в списки избирателей было внесено 1 млн. 443 тыс. 849 человек. По итогам голосования недействительными признаны 33 тыс. 564 бюллетеня.