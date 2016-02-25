Эксперты ЕС и Украины должны изучить закон об электронном декларировании - Гройсман

Киев. 25 февраля. УНИАН. Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман отмечает, что эксперты Европейского Союза и Украины должны изучить закон об электронном декларировании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "112".

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"Что касается электронного декларирования, то логика должна быть следующая: надо получить его из комитета на подпись, направить его на подпись президенту, окончательный текст. И далее провести необходимые консультации со специалистами. Чтобы эксперты сели и сказали, что на самом деле он отвечает (требованиям ЕС - УНИАН), или есть какие-то вещи, которые нужно исправить", - сказал спикер.

Он отметил, что эту работу должны провести украинские эксперты и эксперты Европейского Союза.

На вопрос, этот закон является ли последним барьером перед введением безвизового режима, Гройсман сказал: "На мой взгляд, да. Надо, чтобы еще правительство запустило Национальное агентство по борьбе и предотвращению коррупции. Но это уже технический вопрос, его нужно делать как можно быстрее".

"У нас в принципе, по сути, вопросов не должно быть к Украине. И я очень рассчитываю на то, что в этом году будет безвизовый режим, и украинцы получат возможность свалить тот железный занавес, который очень много лет разделяет нас с единой европейской семьей", - сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал законы Украины, необходимые для получения Украиной безвизового режима с Европейским Союзом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что подписаны законы «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о выполнении рекомендаций, содержащихся в шестом докладе Европейской комиссии о выполнении Украиной Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины относительно усовершенствования принципов деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений»; «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины о выполнении рекомендаций, содержащихся в шестом докладе Европейской комиссии о выполнении Украиной Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины по усовершенствованию процедуры ареста имущества и института специальной конфискации»; «О внесении изменений в Закон Украины "О прокуратуре" об обеспечении прозрачности в организации деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры с целью выполнения рекомендаций Международного валютного фонда».

Указанные законы были внесены на рассмотрение Верховной Рады Украины главой государства как неотложные и приняты 18 февраля 2016 года. Их основная цель – обеспечить выполнение критериев в сфере борьбы с коррупцией, необходимых для отмены визового режима с Евросоюзом, в частности процедуры ареста имущества и института специальной конфискации, деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«По Закону об электронном декларировании продолжаются консультации с Европейской комиссией с целью выработки возможных изменений, которые Президент готов внести в парламент. Эти изменения, как считает глава государства, будут соответствовать лучшим европейским практикам», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что глава государства призывает завершить процедуру назначения полного состава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и обеспечить его надлежащее функционирование.