Яценюк объяснил, почему в Украине застряли экономические реформы

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК ставит под большое сомнение возможность проведения в Украине экономических реформ в существующей политической ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на форуме «Власть и бизнес–партнеры», А.ЯЦЕНЮК заметил, что развитие предпринимательства непосредственно связано с проведением экономических реформ.

«К величайшему сожалению, сегодня надо прямо говорить о том, что процесс экономических реформ находится под очень большим вопросом. В силу одного – в силу невероятной политизации общества и в силу той политической конфронтации, которая существует, в том числе существует в стенах парламента», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, в этих условиях проводить необходимые непопулярные шаги сегодня будет невозможно, и никто на это не осмелится. «А тот, кто осмелится, потерпит фиаско», - сказал председатель ВР.

«Период политической неопределенности очень негативно влияет на состояние проведения реформ в целом, в том числе и в секторе малого и среднего бизнеса», - заметил он.

В то же время В.ЯЦЕНЮК отметил, что сегодня в Украине существуют очень много прогрессивных хороших законов, которые, к сожалению, не выполняются. «И не выполняются в силу того, что это является одним из элементов ключевой государственной коррупции», - сказал А.ЯЦЕНЮК, приветствуя те шаги, которые сегодня начала осуществлять Генеральная прокуратура по выявлению фактов крупного взяточничества. «Это правильные сигналы для общества», - сказал А.ЯЦЕНЮК, выразив надежду, что в Украине не надо будет перефразировать анекдот: «Чтобы не говорили: какая власть - такой и бизнес. Будет достойная власть и должен быть достойный бизнес».