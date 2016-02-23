Глава дорожного департамента Мининфраструктуры заявил о намерении уйти в отставку

Руководитель департамента автомобильного транспорта и стратегического развития автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Украины Роман Хмиль намерен подать заявление об отставке из-за противодействия Верховной Радой внедрению начатых дорожных реформ.

Об этом Хмиль заявил в интервью украинскому интернет-журналу ain.ua, посвященному IT-бизнесу, стартапам и предпринимательству.

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Он подчеркнул, что результат работы украинских властей привел к очередному масштабному политическому и экономическому кризису и разочаровал людей, которые требовали коренных изменений в стране.

«Нами, как ширмой, завесили происходящее, а «дерибан» продолжился… Я не смог провести дорожные законопроекты. И я не снимаю ответственности с себя. Я встану и уйду, потому что привык отвечать за результаты своей работы. Но я хочу сказать, что, когда напротив тебя сидят люди и говорят по фене, прямым текстом угрожают, шантажируют и требуют отдать им госпредприятия в неформальное управление… и при этом это народные депутаты, которые прикрываются этим статусом, либо доверенные люди высших государственных чиновников. Тогда нет уверенности в том, что следующий за мной профессионал будет успешным. Он будет наталкиваться на ту же стену», - сказал Хмиль.

Он уточнил, что официального заявления об отставке пока не подавал, но уведомил министра инфраструктуры Андрея Пивоварского о своем желании уйти еще в декабре 2015 года, когда сам министр сообщил о намерении покинуть свой пост.

Хмиль добавил, что готов остаться работать в министерстве только при условии полной перезагрузки власти.

«Да, уйду, если не случится чуда, то есть настоящей полной перезагрузки. С момента заявления Пивоварского об отставке я наблюдаю происходящее уже два месяца и не вижу, чтобы до наших политиков хоть что-то дошло… На данный момент во власти около 5-10% людей, которых называют «вирусом изменений». Это те, кто хотят сломать старую систему. И что-то им удается, система действительно начала хромать. Но она всего лишь хромает. Не истекает кровью, не на последнем издыхании. Это плохой результат. Ушло два года. Такими темпами ковылять к светлому будущему мы будем еще долго», - подчеркнул глава дорожного департамента.

Он отметил, что "слишком многие влиятельные люди" в стране заинтересованы, чтобы существующая система осталась.

По словам Хмиля, его зарплата в министерстве составляет около 3,5 тыс. грн, с премиальными — до 5 тыс. грн в месяц.

Он также сообщил, что после ухода из министерства намерен снова заняться IT-бизнесом и продолжить заниматься общественной деятельностью в сфере дорожного хозяйства.

В числе достижений своего департамента за 2015 год Хмиль отметил создание стратегии реформирования дорожного сектора на 3-5 лет вперед, смену руководства Государственного агентства автомобильных дорог Украины, введение запрета движения грузовиков с нагрузками более 7 тонн на ось по дорогам местного значения, существенное повышение штрафов за перевес автомобилей и прочее.

Позже в комментарии УНИАН Хмиль подтвердил свое намерение уйти в отставку. "По сути да, ухожу с Пивоварским и командой, де-юре заявление напишу, как только передам дела новой команде", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года департамент автомобильного транспорта и стратегического развития автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Украины возглавил известный украинский представитель сферы информационных технологий (IT) и общественный деятель Роман Хмиль.

Хмиль в 2006-2012 гг. занимал пост исполнительного директора GlobalLogic Ukraine, после чего перешел в Ciklum Group на должность главного операционного директора.

В июне 2014 года он уволился, сконцентрировавшись на социальном проекте "Моя дорога", цель которого – объединить автомобилистов для влияния на реформирование и развитие дорожной инфраструктуры Украины.