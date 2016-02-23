Порошенко: Соглашение об ассоциации с ЕС стало дорожной картой реформ в Украине

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС в контексте подготовки к консультативному референдуму по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, запланированному в Нидерландах на 6 апреля 2016 года.

Глава государства подробно проинформировал о прогрессе Украины на пути реформ. Он подчеркнул, что для Украины Соглашение об ассоциации с ЕС стало настоящей дорожной картой внутренних трансформаций.

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Как было отмечено, Соглашение об ассоциации создает новые уникальные возможности для продвижения демократических ценностей за пределами ЕС и для развития деловых контактов, приведет к росту благосостояния граждан Украины и ЕС.

О.Пехтольд поблагодарил за проявленную солидарность в связи с катастрофой самолета рейса MH-17.

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