Гройсман объяснил, почему не ставил на "сигнальное" голосование вопрос об отставке Яценюка

Об этом он заявил 22 февраля в эфире телеканала ICTV, передает Украинская правда.

"Мне не стыдно за то, что я делаю: да, я могу ставить на голосование законы по 15 раз, но если это нужно для введения безвизового режима - я буду это делать, это моя политическая ответственность", - заявил Гройсман.

Комментируя реплику о том, что закон за отставку Яценюка 16 февраля был поставлен на голосование только 1 раз, Гройсман пояснил, что во время голосования "был полный зал народных депутатов". Он напомнил, что не поставил закон на сигнальное голосование.

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"... Мы набрали при голосовании 194 голоса - до отставки не хватило 32 голоса, это почти как 2 фракции. Когда ставишь (на голосование) закон и видишь, что депутатов в зале нет, предлагаешь проголосовать "сигнальное", посмотреть, сколько в зале. Когда их 180, 190, 200 - нет смысла, потому что столько (226) депутатов не зайдет в зал", - отметил Гройсман.

"Но когда мы видим полный зал и мне настоятельно рекомендуют сделать "сигналку" - для меня как для специалиста - один вывод: хотели примериться, сколько голосов, и сделать то, что уже каждый для себя решил", - добавил он.

"И после голосования я не увидел очереди из тех, кто хотел проголосовать иначе или не успел. Получил только 5 или 7 заявлений от нардепов", - подытожил Гройсман.

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При этом он заявил, что выступает за проведение досрочных парламентских выборов.

"Круглый стол позволит некулуарно, при участии президента Украины, политсил в ВР, общественного сектора - определить, способны ли мы взять на себя ответственность и вывести страну из кризиса", - заявил Гройсман.

"Если кто-то хочет кулуарно или полукулуарно делить должности (в правительстве) или делить еще что-то - уж лучше досрочные выборы, чем такой нелепый сценарий", - добавил спикер ВР.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля фракция "Самопомощь" объявила о выходе из коалиции и переходе в оппозицию. Такое решение стало ответом на провальное голосование в парламенте по вотуму недоверия правительству Арсения Яценюка. Днем ранее о своем выходе из коалиции заявила фракция "Всеукраинское объединение "Батькивщина".