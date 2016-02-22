США и Россия опубликовали совместное заявление по прекращению огня в Сирии

Заявление, в котором закреплены соответствующие условия, размещено на сайте Государственного департамента США в понедельник, 22 февраля. Согласно с ним, прекращение огня в Сирии должно начаться в субботу, 27 февраля.

За исключением определенных Совбезом ООН террористических организаций, все вооруженные формирования, которые имеют желание присоединиться к мирному процессу, должны до 12:00 по местному времени 26 февраля подать соответствующие обращения представителям США или России. В заявлении приводятся две террористические организации - "Исламское государство" и "Фронт ан-Нусра", передает украинская редакция DW.

Заявление предусматривает, что как повстанцы, так и войска Башара Асада и другие подразделения, которые их поддерживают, должны заявить о своей готовности участвовать в мирных переговорах, отказаться от попыток захватывать неподконтрольные им территории, не мешать гуманитарным миссиям и отказаться от использования оружия, кроме случаев необходимости самообороны. Также отмечается, что военно-воздушные силы России и Сирии должны прекратить бомбить позиции повстанцев.

Напомним, что 12 февраля во время переговоров в Мюнхене было договорено, что прекращение огня в Сирии должно начаться 19 февраля. Впрочем, этого так и не произошло, в стране продолжают идти ожесточенные бои, в частности, возле Алеппо. Сирийские оппозиционеры заявляют, что готовы к прекращению огня, если его будет соблюдать Дамаск, Россия и Иран.