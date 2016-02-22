Штайнмайер и Эро призывают власть сохранять единство и не останавливаться на пути модернизации страны

Об этом говорится в совместной статье двух министров, опубликованной сегодня в Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает Министерство иностранных дел Германии.

"Это обязанность политического руководства в Киеве - президента и премьер-министра, правительства и Рады, правительственной коалиции и оппозиции, всех парламентских групп и конституционных органов - внедрить необходимые реформы. Правильный и необходимый, но также непростой и порой болезненный путь модернизации Украины имеет такое политическое значение, что все политические и общественные силы в стране, которые знают о своей ответственности, должны действовать вместе", - отмечается в статье Штайнмайера и Эро.

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Как отметили министры, всесторонняя модернизация страны, которую поддерживает украинский народ - это длинная дорога. Поэтому, по их убеждению, так важно "не останавливаться сейчас на полпути".

"Реформы для будущего нужно продолжить. Это является ключом для улучшения благосостояния и устойчивой стабильности в Украине. Те, кто сильны и объединены внутри страны, могут лучше противостоять внешним угрозам", - подчеркнули министры.