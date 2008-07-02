В БЮТ не намерены учитывать позицию Европы по императивному мандату

В условиях переходного периода в Украине должен действовать императивный мандат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции народный депутат от фракции БЮТ, член постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, в Резолюции ПАСЕ о состоянии демократии в Европе есть несколько важных моментов, касающихся Украины: императивный мандат и судебная система. Ассамблея признала существование императивного мандата неевропейской нормой и отметила, что императивный мандат не должен применяться.

По словам В.ПИСАРЕНКО, представители фракции Блока Юлии Тимошенко, которые настаивают на введении императивного мандата для народных депутатов, и в дальнейшем будут доказывать в Европе, «что императивный мандат – это средство борьбы с политической коррупцией, а не средство борьбы с выбором граждан».

В.ПИСАРЕНКО подчеркнул, что позиция Европы о недемократичности императивного мандата не должна стать помехой его введению в Украине.

Как сообщал УНИАН, с 23 по 27 июня в Страсбурге состоялась третья часть сессии ПАСЕ, в которой принимала участие делегация Верховной Рады Украины.