Официальные лица покинули отель "Казацкий", активисты остались

По состоянию на четвертую утра 21 февраля помещение отеля "Казацкий" оставили все официальные делегаты, которые приезжали на переговоры с "Радикальными правыми силами", сообщает ТСН.uа.

"Среди таких "переговорщиков" были заместитель министра обороны Александр Дублян, представители МВД, волонтер Алексей Мочанов и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в помещениях отеля, кроме постояльцев и персонала, остались лишь члены РПС. Теперь они не пускают в гостиницу журналистов. Некоторые активисты прибыли в гостиницу с намерением выселить РПС из помещения, однако заместитель министра обороны заявил, что применять силу к протестующим не будут.

Как известно, отель "Казацкий" принадлежит Минобороны. Ситуация в центре Киева спокойная. Как известно, около двух ночи до центра Киева приехали автобусы Нацгвардии.

20 февраля в день чествования памяти Героев Небесной сотни люди в камуфляже, которые называются "Революционными правыми силами", заняли актовый зал в отеле "Казацкий".

Впоследствии выяснилось, что помещение было арендованное. Эти же люди начали устанавливать палатки на Майдане. Во время установки этих палаток произошла потасовка с силовиками.

Читайте такжеАктивисты начали устанавливать на Майдане палатки

Активисты РПС заявили, что будут оставаться на Майдане - там развернули палатку. А власти выдвинули требования, среди которых - отставка президента и правительства.