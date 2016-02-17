Путин отказался связывать санкции против РФ с выполнением Минских договоренностей

Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил, что следующий шаг в выполнении Минских договоренностей должна сделать Украина, а санкции против РФ с этим связывать не стоит.

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"Связывать снятие санкций со стороны Евросоюза с окончательным решением, доведением до логического завершения Минского процесса, бессмысленно сегодня, потому что, повторяю, не на стороне России находится этот шар (выполнения Минских договоренностей - УНИАН). Мы относимся к этому спокойно, уверены, что рано или поздно это произойдет, нормализация отношений между Россией и Евросоюзом", — цитируют Путина "РИА Новости".

"Но, мне кажется, что любой объективный наблюдатель сегодня видит, что мяч на стороне украинских властей. Это они, прежде всего, должны выполнить эти условия Минских соглашений", — утверждает российский лидер.

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Как сообщал УНИАН, глава Министерства иностранных дел Дании Кристиан Йенсен заявил, что отсутствие реформ в Украине может подорвать ее поддержку со стороны ЕС в политике санкций против Российской Федерации.