Два нардепа вышли из коалиции

11:02, 17 февраля 2016
Политика
3146

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин заявил, что он и его коллега по фракции Александр Сугоняко выходят из коалиции.

Каплин / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в сессионном зале парламента.

Читайте такжеПопытки отправить правительство в отставку это безответственный фарс коалиции - депутат

"Я, народный депутат Украины двух последних созывов, Сергей Каплин, мой коллега и заместитель по "Партии простых людей" Александр Сугоняко пишем заявления о выходе из коалиции", - заявил депутат.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter