Два нардепа вышли из коалиции
11:02, 17 февраля 2016Политика
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Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин заявил, что он и его коллега по фракции Александр Сугоняко выходят из коалиции.
Каплин заявил о выходе из коалиции / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в сессионном зале парламента.
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"Я, народный депутат Украины двух последних созывов, Сергей Каплин, мой коллега и заместитель по "Партии простых людей" Александр Сугоняко пишем заявления о выходе из коалиции", - заявил депутат.
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