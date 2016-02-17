Два нардепа вышли из коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в сессионном зале парламента.

Читайте такжеПопытки отправить правительство в отставку это безответственный фарс коалиции - депутат

"Я, народный депутат Украины двух последних созывов, Сергей Каплин, мой коллега и заместитель по "Партии простых людей" Александр Сугоняко пишем заявления о выходе из коалиции", - заявил депутат.