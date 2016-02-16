Порошенко: развал коалиции погрузит Украину в долгосрочный политический кризис

Об этом говорится в обращении, размещенном на официальном сайте главы государства.

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"Мы начали ряд чрезвычайно важных и очень сложных реформ. И люди требуют большего. Очевидно, что и общество, и властиь не довольны темпами изменений. Очевидно, что нам надо ускорить позитивные преобразования, открыть второе дыхание в проведении реформ. Очевидно, что с начала года мы не только сбавили скорость, а вообще начали тормозить", - подчеркнул Порошенко.

В этой связи президент выразил убеждение: "Правительство потеряло поддержку со стороны коалиции. Чтобы провести через Верховную Раду даже стратегические решения, приходится часто занимать голоса в внекоалиционной групп и внефракционных депутатов".

"Напряжение между правительством и фракциями стала настолько высоковольтной, что создает угрозу жизнеспособности коалиции. Ее же распад в свою очередь неизбежно погрузит страну в глубокую и долговременную политический кризис", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства согласился, что "да, правительственная команда, - как и вся власть, что центральная, что местная, - работают в очень сложных условиях".

В частности, это и военные действия, и разрушение значительной части промышленной инфраструктуры. "Это и агрессивное закрытия Россией рынка для наших производителей, и блокирование Москвой нашего товарного транзита в третьи страны. В конце концов, происходит падение мировых цен на ключевые статьи нашего экспорта", - заявил президент.

По его убеждению, объективное следствие такого стечения обстоятельств умножается на субъективные просчеты.

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"В результате - имеем падение уровня жизни граждан Украины, а вместе с ним – и доверия людей к власти", - признал президент.