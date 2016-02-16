В "Народном фронте" обещают, что коалиция не развалится

Лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заверяет, что парламентская коалиция не развалится. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бурбак сказал в комментарии журналистам.

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Он отметил, что имел надежду, что, подискутировав 4 часа, депутаты "осознали ту меру ответственности, которая ложится потом на их плечи, в случае голосования за отставку правительства".

"Было принято единственно правильное решение, которое успокоит ситуацию, которая раскручивалась истерично некоторыми политиканами и интриганами последние 3 месяца, а можно сказать - с самого начала назначения правительства", - отметил депутат и добавил, что "здравый смысл и ответственность за судьбу страны победили".

В то же время Бурбак заверил, что "ни в коем случае коалиция не развалится, потому что это общая ответственность четырех наших фракций".

"Сядем и будем говорить, и выносить свои предложения на рассмотрение правительства", - добавил парламентарий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 февраля, Верховная Рада Украины заслушала отчет правительства и отказалась принять постановление о ходе и результатах выполнения Программы Кабинета министров Украины в 2015 году (регистрационный № 4050), и поддержала постановление об отклонении отчета Кабмина и признании работы правительства неудовлетворительной (№4063).

Позже ВР не поддержала внесенное лидером фракции БПП Юрием Луценко постановление "Об ответственности Кабинета министров Украины (относительно принятия резолюции о недоверии КМУ)" (№4080).