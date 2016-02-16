В "Народном фронте" обещают, что коалиция не развалится
По словам Бурбака, это ответственность четырех фракций.
Лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заверяет, что парламентская коалиция не развалится. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бурбак сказал в комментарии журналистам.
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Он отметил, что имел надежду, что, подискутировав 4 часа, депутаты "осознали ту меру ответственности, которая ложится потом на их плечи, в случае голосования за отставку правительства".
"Было принято единственно правильное решение, которое успокоит ситуацию, которая раскручивалась истерично некоторыми политиканами и интриганами последние 3 месяца, а можно сказать - с самого начала назначения правительства", - отметил депутат и добавил, что "здравый смысл и ответственность за судьбу страны победили".
В то же время Бурбак заверил, что "ни в коем случае коалиция не развалится, потому что это общая ответственность четырех наших фракций".
"Сядем и будем говорить, и выносить свои предложения на рассмотрение правительства", - добавил парламентарий.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 февраля, Верховная Рада Украины заслушала отчет правительства и отказалась принять постановление о ходе и результатах выполнения Программы Кабинета министров Украины в 2015 году (регистрационный № 4050), и поддержала постановление об отклонении отчета Кабмина и признании работы правительства неудовлетворительной (№4063).
Позже ВР не поддержала внесенное лидером фракции БПП Юрием Луценко постановление "Об ответственности Кабинета министров Украины (относительно принятия резолюции о недоверии КМУ)" (№4080).