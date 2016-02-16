Нардеп из УКРОПа предлагает Раде отменить принятие закона о "партийном рабстве"

Соответствующий проект постановленя Дубинин зарегистрировал сегодня в парламенте, сообщил депутат на своей странице в Facebook.

По его словам, упомянутый закон был принят с нарушением ст. 102 и 107 регламента ВР.

«Согласно нормам действующего законодательства Украины, этот проект не мог выноситься на голосование на этой сессии, тем более еще и дважды подряд. В связи с грубым нарушением законодательства и регламента я написал заявление Гройсману с требованием не подписывать законопроект, а также зарегистрировал постановление об отмене результатов голосования», – сообщил Дубинин.

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Нардеп подчеркнул, что так называемый закон о партийной диктатуре был принят в результате политических торгов в рамках решения вопроса об отставке правительства.

Политик подчеркнул, что этот закон, который позволяет исключать кандидатов из избирательного списка уже после оглашения результатов голосования, выгоден, в частности, фракциям Радикальной партии и «Блока Петра Порошенко».

«В списке Радикальной партии есть кандидат, который следующим попадает в парламент, но он не устраивает партию. Вот «радикалы» и хотят его исключить. Также общеизвестно, что этот закон нужен БПП, чтобы не пустить в парламент адвоката Андрея Богдана, защитника Геннадия Корбана в суде», – пояснил Дубинин.

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