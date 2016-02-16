Порошенко: Роспуском Рады воспользуюсь только в крайнем случае

Об этом говорится в обращении главы государства, обнародованном на его сайте.

"Роспуск Верховной Рады не обязанность, а лишь право Президента. И я им воспользуюсь только в крайнем случае, которого мы просто не имеем права допустить", - подчеркнул Порошенко.

В этой связи он заявил, что "вопрос восстановления доверия должен быть решен в стенах этого парламента".

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"Доверие – это главный ресурс, который необходим для того, чтобы решать проблемы того масштаба, которые стоят перед нашей страной", - считает президент.

Поэтому Порошенко заявил: "Жду от парламента быстрых и государственных решений. А за мной – дело не станет".

Глава государства отметил, что также надеется на поддержку со стороны общества.

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Он заявил, что у государства нет резерва времени, чтобы погружаться в новую избирательную кампанию.

«Я убежден, что страна не имеет резерва времени, чтобы за неполные два года уже четвертый раз погрузиться в избирательную кампанию, да еще и в условиях внешней агрессии», - подчеркнул он.

По словам президента, «внутренняя политическая война всех против всех - это мечта нашего северо-восточного соседа».

«Вот почему я взял слово и высказал свое видение выхода из кризиса – чтобы избежать худшего сценария», - отметил Порошенко.