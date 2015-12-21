Правоохранители должны решительно действовать в отношении коррупционеров, которые прячутся за третьих лиц – Порошенко

Об этом он заявил в интервью одному из украинских телеканалов.

«Вопрос о создании агентства по возврату активов. В парламенте была очень жесткая дискуссия о том, имеет ли это (арест и конфискация - УНИАН) распространяться на третьих лиц, которым коррупционеры передали на хранение имущество, закупленное за счет средств, полученных от коррупционной деятельности. Почему-то третьи стороны были отстранены и освобождены от этой ответственности», - посетовал президент.

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«Я подчеркиваю, что это наша общая ответственность: президента, парламента и правительства, что борьба с коррупцией и действия должны быть решительными и бескомпромиссными, и коррупционеры не должны прятаться за любых третьих лиц. Создание и деятельность этого агентства должны быть эффективными, а действия по изъятию имущества у коррупционеров - решительными. Мне приятно, что имею полную поддержку этой моей позиции в ЕС», - добавил Порошенко.

«Это не является условием, которое ЕС ставит нам, это программа действий Соглашения об ассоциации, которая включает очень широкий круг вопросов», - отметил президент.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 10 ноября приняла закон об усовершенствовании института спецконфискации. Согласно закону, разрешается арест и спецконфискация имущества у лиц, которых подозревают в тяжких преступлениях, даже если это имущество записано на других лиц.

Кроме того, Верховная Рада 10 ноября приняла закон о создании Национального агентства по вопросам розыска активов, полученных от коррупционных и других преступлений.