Янукович рассказал, где искать новую коалицию

Лидер Партии регионов Виктор Янукович не исключает, что на основе предложенного партией проекта изменений в Конституцию может быть создан новый формат коалиции.

"Этот вопрос может консолидировать определенную группу депутатов в парламенте, и на этой основе, безусловно, может быть создан новый формат коалиции", - заявил Янукович в интервью телеканалу "Интер".

Он также высказался в пользу создания временной конституционной комиссии для обсуждения изменений в Основной закон.

Янукович сообщил, что несколько дней назад подписал письма всем руководителям фракций с просьбой рассмотреть проект Конституции, который разработала Партия регионов. По его словам, этот проект согласован и будет обнародован на следующей неделе.

"Удастся собрать 300 голосов, чтобы сделать изменения в раздел первого Конституции - покажет практика. Если не удастся, то мы с подписями 150 депутатов имеем право внести проект без изменения первого раздела. Раздел 1 предусматривает введение русского языка как второго государственного, и внеблоковый статус страны", - сказал Янукович.

Он также подчеркнул, что сейчас нет законных оснований для существования правительства, поскольку не существует коалиция.

Вместе с тем, по словам лидера ПР, его политическая сила не прекращала переговорный процесс относительно создания нового формата коалиции "с конца прошлых досрочных выборов". "Мы постоянно находимся в перманентном переговорном процессе", - сказал он.

Янукович также подчеркнул, что Партия регионов готова "исправлять ситуацию в стране". "Но с кем - это вопрос переговоров, политического процесса", - прибавил он.

Украинская правда