Премьер Турции поддержал принадлежность оккупированного Крыма Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком сегодня в Киеве.

"Хотя между нами Черное море, но на обоих его берегах - страны, которые готовы к сотрудничеству. Для нас является фундаментальной ценностью территориальная целостность и независимость Украины, поэтому мы Крым воспринимаем как неотъемлемую часть Украины", - подчеркнул Давутоглу.

Глава турецкого правительства также подчеркнул, что Украина является стратегическим партнером Турции и поблагодарил Украину за солидарность в различных вопросах.

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В свою очередь Яценюк выразил благодарность турецкому народу за поддержку территориальной целостности Украины, за поддержку в борьбе против российской агрессии.

Он подчеркнул, что в Киев приехала самая мощная делегация из Турции за всю историю двусторонних отношений.

Напомним, в конце января в Страсбурге состоялась встреча уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. Они обсудили предложение о создании специального международного формата, который позволит сотрудничать для деоккупации Крыма.