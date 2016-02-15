Кабмин пока не видит смысла вносить в ВР программу деятельности на 2016 год - Кириленко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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Кириленко отметил, что завтра парламент заслушает отчет правительства за 2015 год. «Ваше право и, я думаю, даже обязанность, принимать решения те, которые будут волей парламента», - добавил вице-премьер.

«Мы подготовили также принципы публичной деятельности, и программу деятельности правительства на 2016 год. Мы одобрили эти документы на заседании Кабинета министров. Но, очевидно, их нет смысла вносить сегодня в парламент до решения вопроса относительно отчета и дальнейшего будущего Кабинета министров», - сказал Кириленко.

Кроме того, он подчеркнул, что «ответственность как за победы, так и за поражения или осложнения» несет вся власть, а не только Кабинет министров.