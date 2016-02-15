У Ляшко требуют голосовать по объявлению недоверия Кабмину по результатам отчета правительства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«Фракция Радикальной партии приняла окончательное решение: мы сегодня подписываемся под проектом постановления о выражении недоверия нынешнему правительству. Завтра мы требуем от парламента по результатам обсуждения правительственного отчета поставить на голосование вопрос об объявлении недоверия правительству и проголосовать за этот вопрос», - сказал депутат.

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Он отметил, что РПЛ предлагает "всем политическим силам парламента сформировать новую коалицию, принять новую программу действий, экономическую, антикризисную программу, и на основании новой программы сформировать новый состав правительства”.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля ожидается отчет правительства в Верховной Раде.

Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Кабинет министров готов отчитываться относительно выполнения Программы деятельности правительства за прошедший год во вторник, 16 февраля.