У Ляшко требуют голосовать по объявлению недоверия Кабмину по результатам отчета правительства
Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко подчеркивает, что его фракция требует по результатам отчета правительства поставить на голосование вопрос об объявлении недоверия Кабинету министров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
«Фракция Радикальной партии приняла окончательное решение: мы сегодня подписываемся под проектом постановления о выражении недоверия нынешнему правительству. Завтра мы требуем от парламента по результатам обсуждения правительственного отчета поставить на голосование вопрос об объявлении недоверия правительству и проголосовать за этот вопрос», - сказал депутат.
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Он отметил, что РПЛ предлагает "всем политическим силам парламента сформировать новую коалицию, принять новую программу действий, экономическую, антикризисную программу, и на основании новой программы сформировать новый состав правительства”.
Как сообщал УНИАН, 16 февраля ожидается отчет правительства в Верховной Раде.
Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Кабинет министров готов отчитываться относительно выполнения Программы деятельности правительства за прошедший год во вторник, 16 февраля.