У Шокина прокомментировали отставку замгенпрокурора Касько

Такую позицию органа выразил помощник генпрокурора Владислав Куценко, передает "112 Украина".

"Каждый человек должен принять то или иное решение, в том числе, пребывания на службе или об отставке. Что касается заявления именно Виталия Касько, то мы считаем, что это настоящая пиар-акция. Оценку его работе, если он действительно подаст рапорт, как он заявил, что сейчас принесет в кабинет генпрокурора, то оценку его работе даст общество впоследствии, когда мы проанализируем, что удалось господину Касько, а что не удалось в должности заместителя генпрокурора Украины. Он сделал ряд громких заявлений, к сожалению пиар-характера", - заявил Куценко.

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"У него в руках были все механизмы для того, чтобы не просто делать заявления, а на самом деле продемонстрировать всему обществу работу по международному вопросу, по санкциям, по борьбе с коррупцией отдел под тобой, и третье - по делу "бриллиантовых прокуроров". Поэтому, как говорят, плохому танцору и ноги мешают", - заявил Куценко.

Как сообщал УНИАН, Касько решил уволиться из органов прокуратуры. "Я хотел бы сказать, что принял решение уволиться из органов прокуратуры", - подчеркнул Касько.

Он продемонстрировал рапорт, подписанный сегодняшним числом.