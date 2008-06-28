Ющенко: логика моих действий не в том, чтобы нравиться

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил соотечественников с Днем Конституции Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

“Дорогой Украинский народ! Дорогие граждане Украины! Мое самое большое, действительно искреннее и глубокое желание – прибавить вам уверенности”, - говорится в частности в приветствии.

“Сегодня – День Конституции Украины. Это – праздник Государства. Это – ваш день. День вашего права и свободы. День свободного и ответственного гражданина. Каждому из нас еще предстоит им стать”, - отметил Президент и добавил: “Я не ищу для вас красивых слов. Мы выйдем из состояния нынешних дрязг. Политики, которые сошлись в противостоянии, дискредитируют не вас, не государство и не нашу идею. Они дискредитируют себя. Их дорога зашла в тупик. Я осознаю свою ответственность перед вами”.

“Логика моих действий не в том, чтобы нравиться, а в том, чтобы отвести наш корабль от рифов и вывести его на свободное пространство. У нас есть ориентир. Каждый из нас должен научиться уважать и отстаивать собственные права. Это нужно делать ежедневно, в каждой жизненной ситуации – являетесь ли вы избирателем, работником или покупателем. Не нужно бояться, не нужно останавливаться, не нужно продаваться за подачки и пустые обещания. Мы – граждане”, - подчеркнул Президент.

Он отметил, что “лишь из уважения к себе и собственным правам рождается настоящий гражданский долг, в первую очередь перед другими соотечественниками. Отсюда рождается единое, нерушимое и неделимое для всех уважение к государству и его закону. Этому учит наш опыт и многовековая конституционная традиция. Каждый национальный конституционный акт Украины – от казацкой эпохи до нашего времени – отображал живую волю, мысль и надежду людей. Наша традиция происходит от людей. Она принадлежит нам всем без исключения, каждому гражданину Украины”.

При этом глава государства заметил, что “наступило время продолжить наше конституционное движение”. По словам Президента, “изменения, внесенные в 2004 году в нашу Конституцию, нанесли вред стране. Они ослабили влияние граждан на власть и подменили ее коллективной безответственностью. Чтобы обойти этот риф, я инициировал процесс конституционного обновления. Это – не возвращение. Это – движение вперед. Говорю прямо – никому и никогда не удастся «протянуть» конституционные изменения «под себя». Нам нужна Конституция прав и свобод, которые человек реально защитит в Украине. Нам нужна Конституция европейского выбора. Нам нужен порядок, сильная власть с четким распределением полномочий – в центре и на местах – и с конкретными механизмами влияния граждан на ее действия. Нам нужна Конституция национального духа, единства и соборности. И самое важное – нам нужна Конституция, одобренная людьми как единый договор. Для ее появления необходима спокойная, открытая и профессиональная работа”.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что верит, “что основу для нее создаст Национальный конституционный совет”. Поэтому глава государства пригласил “все украинское общество обсудить документ, который она подготовит”. “Следовательно, ожидаю, что соответствующий законопроект, представленный Президентом, будет рассмотрен в конституционном порядке: в Верховной Раде, с заключением Конституционного Суда и с вынесением на всеукраинский референдум – он даст Конституции высшую легитимную политическую и общественную силу”, - убежден В.ЮЩЕНКО. Он убежден, что “такой алгоритм – демократический, оптимальный и необходимый стране”. Президент призвал “все политические и общественные силы государства поддержать его позицию. “Мы должны уважать себя и навсегда научиться защищать собственные права, обязанности и правила. Так родится наш новый, праведный и нерушимый закон. Потому что Конституция – это мы – единый народ, единая нация, единое государство. Мы наведем порядок. Я приветствую вас, дорогие граждане Украины, с нашим праздником, с праздником нашей Конституции”, - отметил Президент Украины.