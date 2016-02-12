МИД настойчиво рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Сирию

Об этом сообщает департамент политики и коммуникаций МИД.

Как отмечается в сообщении, несоблюдение этих рекомендаций грозит личной безопасности граждан, что связано с неспособностью сирийских органов власти контролировать ситуацию с безопасностью на всей территории страны.

Читайте такжеШтайнмайер рассказал об итогах мюнхенских переговоров по Сирии

МИД Украины также обращает внимание тех граждан, которые, несмотря на многочисленные многолетние призывы МИД Украины покинуть Сирию, продолжают находиться в этом государстве, что возможности консульского реагирования по защите наших соотечественников на территории охваченной войной страны становятся все более ограниченными.

«В случае необходимости получения соответствующей помощи гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Сирии по телефонам: (+963) 932844000; Посольства Украины в Ливане по телефонам: +961 592 19 75 и +961 592 19 72, или на круглосуточную "горячую линию" МИД +38 044 238 16 57 », - подчеркивается в сообщении.