Кононенко рассказал о своем допросе в НАБУ

"Вопросы-ответы не буду комментировать. Это тайна следствия, меня предупредили. Устно подтвердил свое ходатайство об очной ставкой с Айварасом Абромавичусом, следователь сказал, что будет определяться", - сказал он после допроса, пишет Украинская правда.

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Он также отметил, что предложил следователям применить в отношении министра экономразвития полиграф. На вопрос журналистов, почему допрос длился лишь час, нардеп отметил, что пришел без адвоката.

"Вопросов было много, но я быстро отвечал. Если вы заметили, я пришел без адвоката. А без адвоката все идет значительно быстрее", - подчеркнул Кононенко.

Вместе с тем нардеп назвал все обвинения в его сторону "бредом", а также подчеркнул, что не собирается сдавать мандат.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли Украины. Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции "БПП" Кононенко.