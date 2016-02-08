Абромавичус после допроса анонсировал еще один визит в НАБУ на этой неделе

Об этом он сообщил после завершения первого допроса в НАБУ, который длился более двух часов, сообщает радио "Свобода". "Мы договорились на этой неделе еще встретиться. Это зависит от того, как быстро я соберу материал, о котором мы говорили", – сказал Айварас Абромавичус.

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Он сказал, что планируется как минимум три встречи.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Айварас Абромавичус подал в отставку с поста министра экономического развития и торговли, назвав ключевой причиной увольнения конфликт с первым заместителем руководителя фракции БПП Игорем Кононенко, который, по словам Айвараса Абромавичуса, пытается расставить своих людей в министерстве и на подконтрольных ему предприятиях, чтобы контролировать денежные потоки.

Кононенко назвал эти обвинения попыткой переложить ответственность за неудачи в работе министерства и предложил Абромавичусу пройти полиграф.

НАБУ открыло уголовное производство в связи с заявлениями Айвараса Абромавичуса. Сегодня около двух часов назад Абромавичус приехал в НАБУ для дачи показаний.