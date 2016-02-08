Абромавичус после допроса анонсировал еще один визит в НАБУ на этой неделе
Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус этой неделе еще раз придет в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Об этом он сообщил после завершения первого допроса в НАБУ, который длился более двух часов, сообщает радио "Свобода". "Мы договорились на этой неделе еще встретиться. Это зависит от того, как быстро я соберу материал, о котором мы говорили", – сказал Айварас Абромавичус.
Читайте такжеАбромавичус подтвердил подлинность опубликованной скандальной переписки с Пасишником
Он сказал, что планируется как минимум три встречи.
Как сообщал УНИАН, 3 февраля Айварас Абромавичус подал в отставку с поста министра экономического развития и торговли, назвав ключевой причиной увольнения конфликт с первым заместителем руководителя фракции БПП Игорем Кононенко, который, по словам Айвараса Абромавичуса, пытается расставить своих людей в министерстве и на подконтрольных ему предприятиях, чтобы контролировать денежные потоки.
Кононенко назвал эти обвинения попыткой переложить ответственность за неудачи в работе министерства и предложил Абромавичусу пройти полиграф.
НАБУ открыло уголовное производство в связи с заявлениями Айвараса Абромавичуса. Сегодня около двух часов назад Абромавичус приехал в НАБУ для дачи показаний.