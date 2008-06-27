У Луценко решили бороться с фобией относительно крымских татар

Народный депутат Украины Олесь ДОНИЙ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) внесет на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о возвращении исторических названий населенным пунктам в Крыму. Об этом он сообщил на круглом столе на тему “Возрождение национального сознания или нацизм?”.

По его словам, речь идет о возвращении “исторических крымско-татарских, греческих названий”.

Он подчеркнул, что в том случае, если “Украина заинтересована в мирном существовании разных национальностей на своей территории, то необходимо также возвращать и историческую память”. О.ДОНИЙ добавил, что “это будет примером борьбы, в частности, с фобией относительно крымских татар”.