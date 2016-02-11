СМИ рассказали об "активном" влиянии Кононенко на энергетику

Об этом пишет "Новое время".

"В сентябре Кононенко рассказывал, что часто встречается с министром энергетики Владимиром Демчишиным и Дмитрием Вовком, главой Нацкомиссии по регулированию энергетики", - пишет издание.

Хотя, по словам Виктории Войцицкой, нардепа фракции "Самопомич" и члена комитета по ТЭК, Кононенко редко появляется на заседаниях комитета. Однако однажды был там гиперактивен. Это случилось во время обсуждения проекта, предлагающего автоматически конвертировать договоры о совместной деятельности между государством и частными компаниями-партнерами по добыче и реализации газа в договоры о разделе продукции.

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“Этот законопроект содержал, мягко говоря, высокие коррупционные риски”, - говорит народный депутат Войцицкая.

Кононенко, по ее словам, приглашал других нардепов комитета стать соавторами документа, а взамен обещал голоса в поддержку их проектов. “Парламент успешно провалил этот коррупционный закон”, - подытоживает Войцицкая.

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О том, что Кононенко влияет на украинские энергопредприятия, в интервью интернет-изданию "Украинская правда" подтвердил Игорь Билоус, глава Фонда госимущества. Кстати, как стало известно, у Билоуса против его воли может появиться новый заместитель - адвокат Владимир Державин, давний соратник Кононенко.

“Знает ли Державин Кононенко? Уверен, что знает. Так же, как и тысячи других людей”, - говорит по этому поводу народный депутат от БПП Александр Грановский.

Михаил Волынец, глава Профсоюза горняков, например, уверен, что новое руководство госшахты Краснолиманская, которое начало вести реализацию угля через фирмы-"прокладки", контролирует соратник Кононенко - депутат БПП Сергей Тригубенко.

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Сам нардеп, который входит в парламентскую группу Кононенко, отрицает свою причастность к Краснолиманской. Нардеп от фракции БПП Сергей Лещенко поясняет: в отличие от бывшего нардепа Николая Мартыненко, чью причастность к сомнительным сделкам можно подтвердить документально, Кононенко делегирует полномочия другим. И проследить его связь с теми или иными событиями сложно.

Полный текст читайте в выпуске журнала "Новое время" 12 февраля.