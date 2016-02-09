Порошенко призвал отменить неприкосновенность судей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на встрече с сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины.

Читайте такжеПорошенко заявил, что депутатам не нужна абсолютная неприкосновенность

"И пока вы расследуете коррупцию в судебной системе, у судей есть неприкосновенность, и пока вы расследуете - пройдут месяцы или годы. К сожалению, у нас распространена практика - исчезнут, мы их подаем в международный розыск, и дела остаются недорасследованными", - заявил президент.

Он настаивает, что судей необходимо привлекать к ответственности, если они совершили коррупционные преступления.

"Мы должны снять судейскую неприкосновенность. Они не должны быть привлечены к ответственности только за те решения, которые они принимают, но за те взятки, которые они берут, - извините", - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля Верховная Рада предварительно одобрила законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (в части правосудия)".

Этими изменениями, среди прочего, предусмотрена отмена неприкосновенности судей.