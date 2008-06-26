"Глобусу" не страшна бронетехника - бетон на Майдане клал сам Ехануров

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ заверяет, что торговый центр под Майданом Независимости в Киеве не пострадает от проведения военного парада на День независимости с привлечением военной техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на выпуске слушателей Национальной академии обороны Украины.

«Я сам строитель. И закладывал тот бетон, который сегодня лежит на Майдане. Поэтому ни о каких разрушениях речи быть не может», - объяснил Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с приказом министра обороны парад войск, посвященный 17-й годовщине независимости Украины, состоится в 10.00 24 августа 2008 года на Майдане Независимости в Киеве.

Нынешний парад состоится с привлечением военной техники и авиации.

Вместе с тем, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны высказался категорически против привлечения тяжелой бронетехники и авиации на параде ко Дню Независимости Украины.

«Члены комитета убеждены, что парад должен заканчиваться поднятием уважения к Вооруженным Силам, а не дрожанием военных и всего общества за то, что, не дай Бог, что-то куда-то упадет, что-то где-то остановится и будет неготово», - сказал председатель комитета Анатолий ГРИЦЕНКО.

По его словам, комитет будет рекомендовать изменить формат парада и не привлекать тяжелую бронетехнику и авиацию. Он объяснил, что очень тяжело будет гарантировать безопасность, а, во-вторых, нужно учитывать подземные сооружения на Крещатике.

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО отметил, что ориентировочно, проведение парада в таком формате будет стоить 70-75 млн. грн., которые не предусмотрены бюджетом, и эти средства «нужно будет вынимать из солдатского котла».