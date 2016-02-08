В "Народном фронте" заявили, что ответственность за работу Кабмина несут все фракции

Об этом идет речь в заявлении партии «Народный фронт», переданном УНИАН.

«Правительство коалиции "Европейская Украина" сформировано пятью парламентскими фракциями. Кабинет министров не является персональным "правительством Арсения Яценюка", а коалиционным правительством, возглавляемым премьером Яценюком. Поэтому ответственность за работу Кабмина несут все фракции коалиции», - говорится в тексте.

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«Этот Кабинет министров ради спасения государства от российского агрессора и реализации жизненно важных преобразований совместными усилиями сформировали фракции президента Порошенко, премьера Яценюка и еще три фракции коалиции», - напоминают авторы заявления.

По их словам, это коалиционное правительство неоднократно доказывало, что способно консолидировать для принятия ответственных государственных решений большинство голосов в Верховной Раде – как это было во время принятия Государственного бюджета на 2016 год.

«Сейчас все зависит от того, способны ли мы принимать ответственные политические решения и совместными усилиями двигаться дальше, или кое-кто будет пытаться перекинуть всю ответственность персонально на Арсения Яценюка», - отмечается в заявлении «Народного фронта».

«Премьер-министр и члены правительства объявили основные принципы, которые должны лечь в основу общего плана действий всей властной команды: отсутствие закулисного политического давления, ответственность, прозрачность принятия решений и распределение полномочий между ветвями власти. Фракция "Народного фронта" надеется, что и президент, и коллеги по коалиции поддерживают эти принципы», - добавили в пресс-службе партии.