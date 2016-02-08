В "Народном фронте" заявили, что ответственность за работу Кабмина несут все фракции
Кабинет министров Украины не является персональным "правительством Арсения Яценюка", он сформирован пятью парламентскими фракциями, поэтому ответственность за его работу несут все фракции коалиции.
Об этом идет речь в заявлении партии «Народный фронт», переданном УНИАН.
«Правительство коалиции "Европейская Украина" сформировано пятью парламентскими фракциями. Кабинет министров не является персональным "правительством Арсения Яценюка", а коалиционным правительством, возглавляемым премьером Яценюком. Поэтому ответственность за работу Кабмина несут все фракции коалиции», - говорится в тексте.
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«Этот Кабинет министров ради спасения государства от российского агрессора и реализации жизненно важных преобразований совместными усилиями сформировали фракции президента Порошенко, премьера Яценюка и еще три фракции коалиции», - напоминают авторы заявления.
По их словам, это коалиционное правительство неоднократно доказывало, что способно консолидировать для принятия ответственных государственных решений большинство голосов в Верховной Раде – как это было во время принятия Государственного бюджета на 2016 год.
«Сейчас все зависит от того, способны ли мы принимать ответственные политические решения и совместными усилиями двигаться дальше, или кое-кто будет пытаться перекинуть всю ответственность персонально на Арсения Яценюка», - отмечается в заявлении «Народного фронта».
«Премьер-министр и члены правительства объявили основные принципы, которые должны лечь в основу общего плана действий всей властной команды: отсутствие закулисного политического давления, ответственность, прозрачность принятия решений и распределение полномочий между ветвями власти. Фракция "Народного фронта" надеется, что и президент, и коллеги по коалиции поддерживают эти принципы», - добавили в пресс-службе партии.