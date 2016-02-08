Луценко заявляет, что нынешняя коалиция "в 300 голосов" является единственно возможной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после совещания представителей коалиции с премьер-министром Арсением Яценюком, отвечая на вопрос о возможности переформатирования коалиции.

Луценко отметил, что коалиция не принимает к себе «Оппозиционный блок» и «его обломки».

«Соответственно, сегодняшняя коалиция в 300 голосов является единственно возможной. Она может уменьшаться за счет выхода одной из фракций. Но когда фактически три фракции заявляют о том, что они не будут сотрудничать с премьер-министром Украины Яценюком, это означает, что он не сможет провести решение», - сказал Луценко.

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Он заявил, что «переформатирование коалиции - тоже не ответ».

По словам Луценко, на сегодняшний день имеется полномасштабный политический кризис, который требует от политиков «прекратить шантаж».

Как сообщал УНИАН, лидер фракции "БПП" Юрий Луценко заявляет, что три фракции коалиции не видят премьер-министром Арсения Яценюка, в коалиции - политический кризис. Он отметил, что фракция ”Народный фронт” ультимативно говорит лишь о премьере Яценюке.

Кроме того, Луценко отметил, что сегодняшнее заявление лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко означает, что “у потенциального премьер-министра Яценюка нет голосов для проведения законов”.