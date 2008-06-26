В Киеве могут начаться перебои с хлебом?

На сегодня в Киеве сложилась драматическая ситуация с хлебом, предприятия «Київхліб» и «Київмлин» – на грани остановки, заявил на время пресс-конференции в УНИАН генеральный директор ОАО «Хлеб Киева» Игорь МАЗУРИКА.

По его словам, в условиях галопирующей инфляции, подорожания составляющих производства хлеба, его цена остается неизменной.

«За последние полгода убытки предприятий «Київхліб» и «Київмлин» превысили 100 миллионов гривен из-за того, что все составляющие его себестоимости возросли в полтора – три раза. Так, цены на главную составляющую – муку – растут постоянно, стоимость пшеницы выросла на 90%, ржи – на 140%, цена на масло увеличилась на 200%, на дрожжи – на 44%. Транспортные расходы на доставку хлеба также возросли на 61%, увеличилась и цена на газ, – сказал И.МАЗУРИКА. – Наши предприятия не могут вкладывать средства в модернизацию производства для того, чтобы улучшать качество продукции и расширять ее ассортимент. Банки отказываются давать нам кредиты, понимая политику правительства относительно хлеба, дотации из местного бюджета тоже исчерпываются. И только цены на хлеб остаются неизменными. Существовать дальше при таких условиях предприятия не могут».

По мнению генерального директора ОАО «Хлеб Киева», существует реальная угроза того, что начнутся «перебои с хлебом в столице». «Из каждой гривни «Украинского» хлеба наши предприятия получают 37 копеек убытка», – отметил он.

Также, по словам И.МАЗУРИКИ, хлебопроизводители теряют своих работников из-за низкой заработной платы. «На сегодня средняя заработная плата на заводах «Київхліб» и «Київмлин» составляет 2500 гривен притом, что люди работают круглые сутки в две-три смены. Средняя же заработная плата по Киеву составляет более 3000 гривен», – подчеркнул он.

Вся отрасль хлебопроизводства, по убеждению И.МАЗУРИКА, стоит перед фактом необходимости тотального увеличения цены на хлеб из-за подорожания его составляющих и энергоносителей. «Поэтому мы хотим, чтобы біла эффективная система регулирования цен на рынке хлеба, чтобы предприятия имели возможность развиваться, поддерживать свой трудовой потенциал, разрабатывать новую продукцию, – убежден он. – Поскольку по закону ценовая политика является прерогативой правительства и определяется постановлением Кабинета Министров, мы требуем разработать реальный механизм ценообразования, с учетом интересов хлебопроизводителей».

Генеральный директор ОАО «Хлеб Киева» подчеркнул, что «механизмы ценообразования должны быть такими, чтобы предприятия могли нормально существовать и развиваться, разрабатывать новый ассортимент и давать качество, которого требует потребитель». «Мы уже на протяжении года направляем свои обращения в Кабинет Министров, но до сих пор не получили никакого результата. Вместе с тем структура себестоимости хлеба постоянно изменяется из-за скачков цен на бензин, зерно и т.п.», – заметил он.

Также, по словам И.МАЗУРИКА, имеется проблема вывоза хлеба со столицы в регионы, когда региональные перекупщики получают прибыль из-за разницы цен. «В нормальных рыночных условиях нет ничего плохого в том, чтобы вывозить хлеб из столицы и продавать на местах. Но для нас сегодня абсолютно невыгодно, чтобы хлеб вывозился из столицы, чтобы региональные предприниматели, вывозящие более 100 тон хлеба в сутки, получали прибыль, а мы – убыток. Мы рады, что наш хлеб популярный в регионах, но нам нужна реальная, экономически обоснованная цена на него», – подчеркнул генеральный директор ОАО «Хлеб Киева».