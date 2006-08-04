Депутат Чубаров отзывает свою подпись из меморандума о создании коалиции

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Рефат ЧУБАРОВ заявил, что отзывает подпись из Меморандума о создании коалиции национального единства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая с трибуны парламента.

Р.ЧУБАРОВ отметил, что сегодня утром поставил свою подпись под меморандумом о создании коалиции, но в то время он не знал, войдут ли в коалицию коммунисты. В ответ на резкое выступление лидера Коммунистической партии Украины Петра СИМОНЕНКО, он подчеркнул, что не может быть в одной коалиции с людьми, которые топчут идеи Майдана, убеждения миллионов людей, боровшихся за независимость Украины.