Депутат Чубаров отзывает свою подпись из меморандума о создании коалиции
19:56, 04 августа 2006Политика
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В ответ на выступление лидеров коммунистов
Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Рефат ЧУБАРОВ заявил, что отзывает подпись из Меморандума о создании коалиции национального единства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая с трибуны парламента.
Р.ЧУБАРОВ отметил, что сегодня утром поставил свою подпись под меморандумом о создании коалиции, но в то время он не знал, войдут ли в коалицию коммунисты. В ответ на резкое выступление лидера Коммунистической партии Украины Петра СИМОНЕНКО, он подчеркнул, что не может быть в одной коалиции с людьми, которые топчут идеи Майдана, убеждения миллионов людей, боровшихся за независимость Украины.
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