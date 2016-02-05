Порошенко утвердил новое военно-административное деление Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства

Отмечается, что военно-административное деление территории Украины устанавливает территориально-географические границы ответственности органов военного управления Вооруженных сил Украины за выполнение военно-административных функций в сфере обороны на суше, в воздушном и морском пространстве с учетом территории, которая, согласно законам Украины и постановлениям Верховной Рады Украины, признана временно оккупированной.

Как подчеркивается в сообщении, необходимость изменения военно-административного деления территории Украины обусловлена положениями Военной доктрины Украины, которые предусматривают механизмы реагирования на актуальные угрозы военной безопасности государства, в частности со стороны Российской Федерации, а также структурными изменениями в системе управления Вооруженных сил Украины, усовершенствование которой происходит согласно Замыслу реформирования ВСУ и Стратегическому замыслу применения ВСУ, других воинских формирований и правоохранительных органов по отпору вооруженной агрессии против Украины, утвержденным президентом Украины.

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Указ президента определяет и нормативно регулирует вопросы разграничения территории государства на военно-административные районы в интересах обеспечения обороны Украины.

Сухопутная территория Украины делится на четыре военно-сухопутные зоны и отдельный военно-сухопутный район, которые являются районом ответственности оперативных командований «Север», «Юг», «Запад» и «Восток».

Воздушное пространство Украины делится на три военно-воздушные зоны и один отдельный военно-воздушный район, которые являются районом ответственности воздушных командований «Запад», «Юг» и «Центр».

Морское пространство с учетом правового статуса временно оккупированных территорий внутренних морских вод и территориального моря Украины вокруг Крымского полуострова и отдельного района Донецкой области делится на «Черноморскую» и «Азовскую» военно-морские зоны ответственности Командования Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины.