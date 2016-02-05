Советник Порошенко прогнозирует, что Кабмин "перезагрузят" уже в феврале

Советник Петра Порошенко Олег Медведев объяснил, что означает заявление президента о необходимости "немедленного перезагрузку" правительства.

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Вопрос о кадровых изменениях в Кабмине будет решен после отчета Кабинета министров в парламенте. Со слов советника Порошенко, переформатирование произойдет после того, как депутаты выскажут свою позицию насчет работы Кабинета министров.

"Очевидно, что в правительстве должны произойти какие-то кадровые изменения", - добавил он.

Как сообщалось, 4 февраля президент заявил о том, что необходимо немедленно перезагрузить правительство. Но министры-реформаторы должны остаться на должностях.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля министр экономического развития и торговли Украины Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу можно быстрее. Он подчеркнул, что ключевой причиной его ухода с поста министра стали системный давление на министерство, отсутствие стимулов для работы и попытки представителей фракции "Блока Петра Порошенко", особенно Игоря Кононенко, вмешаться в работу министерства. Абромавичус заявил, что не желает быть "ширмой" для всевозможных схем и попыток установить контроль за денежными потоками.

Вслед за министром заявления об отставке подали его заместители - Юлия Кузнецов, Юлия Клименко, Максим Нефедов и торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Послы государств Европы, США и Канады выступили с совместным заявлением против отставки министра экономического развития и торговли Украины и призвали украинских лидеров навсегда оставить в прошлом корыстные интересы.

3 февраля президент Украины заявил, что Абромавичус должен оставаться на посту министра экономического развития и торговли и продолжать реализацию реформ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по заявлению Абромавичуса.