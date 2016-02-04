НАБУ вызвало на допрос Абромавичуса и его заместителей

"Вчера прозвучали довольно резкие заявления Абрамавичуса по поводу неправомерных действий определенных должностных лиц нашего государства. НАБУ вместе со специализированной антикоррупционной прокуратурой было начато уголовное производство по признакам преступления предусмотренного частью второй статьи 364 Уголовного Кодекса Украины - злоупотребление властью и служебным положением", - заявил председатель НАБУ Назар Холодницкий, пишет ТСН.uа.

По словам Холодницкого, дело находится на его личном контроле, в нем уже определены детективы, процессуальный руководитель-прокурор.

"Сегодня уже целый день принимались меры с целью отобрания объяснений у министра экономического развития и торговли, его заместителей, однако стало известно, что министр находится на больничном, и его заместители пока на связь не выходили с детективами НАБУ", - сказал он.

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"Таким образом детективами были приняты меры и сообщено о вызове, повестки на понедельник и на вторник на 10 часов утра. Будем ожидать дальнейшее появление заявителя и отобрание у него соответствующего обращения доказательств, будем его проверять в рамках уголовно-процессуального законодательства", - добавил Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля министр экономического развития и торговли Украины Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу как можно быстрее. Он подчеркнул, что ключевой причиной его ухода с должности министра стали системное давление на министерство, отсутствие стимулов для работы и попытки представителей фракции "Блока Петра Порошенко", особенно Игоря Кононенко вмешаться в работу министерства. Абромавичус заявил, что не желает быть "ширмой" для всевозможных схем и попыток установить контроль за денежными потоками.

Вслед за министром заявления об отставке подали его заместители - Юлия Кузнецов, Юлия Клименко, Максим Нефедов и торговый представитель Украины Наталья Никольская.

Послы стран Европы, США и Канады выступили с совместным заявлением против отставки министра экономического развития и торговли Украины и призвали украинских лидеров навсегда оставить в прошлом корыстные интересы.

3 февраля президент Украины заявил, что Абромавичус должно оставаться на должности министра экономического развития и торговли и продолжать реализацию реформ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по заявлению Абромавичуса.