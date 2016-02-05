Пинькас отрицает информацию о том, что его пытались назначить заместителем Абромавичуса

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

"Никто Пинькаса как работника, как потенциального заместителя министра никогда никуда не лоббировал. Я говорю о том, что в обществе информацию, у народных депутатов – вот откуда Лещенко ее черпает? Речь шла о том, что необходимо создать такую должность (которая бы курировала ОПК в Минэкономразвития - ред.), а не о том, что необходимо назначить Пинькаса или еще какого-то другого человека", - сказал он.

Вместе с тем Пинькас добавил, что все же имел разговор с Абромавичусом в отношении этой должности: "Тогда, в силу того, что это была моя специфика работы (как первый заместитель я отвечал за координацию фактически всех предприятий "Укроборонпрома"), я действительно имел разговор с Айварасом. Это было в октябре 2015 года".

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С его слов, министр экономического развития тогда заявил, что уже существует круг кандидатов, среди которых будет избран человек на такую должность.

Напомним, 3 февраля Абромавичус заявил о решении уйти в отставку. Одной из главных причин он назвал давление и коррупционную деятельность со стороны Кононенко, который, по его словам, пытался взять под контроль государственные предприятия. Кононенко эти обвинения отрицает. Позже народный депутат Сергей Лещенко заявил, что причиной решения Абромавичуса стали попытки назначить Пинькаса в Минэкономразвития в качестве "надзирателя".