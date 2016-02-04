ЦИК не ждет решения КС по Кривому Рогу до 27 марта, так что выборы состоятся - Охендовский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

Охендовский, в частности, отметил, что ЦИК не будет объявлять о начале избирательного процесса по внеочередным выборам мэра Кривого Рога, поскольку законом о местных выборах такое объявление отнесено к компетенции соответствующей территориальной избирательной комиссии.

"То есть, соответствующее объявление должна делать не ЦИК, а Криворожская городская избирательная комиссия Днепропетровской области", - пояснил председатель Центризбиркома.

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Он подчеркнул, что ЦИК не планирует и не будет объявлять о начале соответствующего избирательного процесса "вовсе не из-за того, что закон о внеочередных выборах Криворожского городского головы имеет признаки неконституционности".

"До тех пор, пока соответствующее решение не будет принято Конституционным судом Украины, этот закон является законом. У нас действует презумпция конституционности нормативных актов, которые принимаются Верховной Радой, и он, безусловно, будет выполняться", - сказал Охендовский.

По его словам, ЦИК не ожидает, что Конституционный суд завершит рассмотрение соответствующего конституционного представления до 27 марта.

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"Итак, можно уже сегодня утверждать, что, скорее всего, 27 марта внеочередные выборы Криворожского городского головы состоятся", - подчеркнул Охендовский.

Охендовский выразил надежду, что Криворожский горизбирком сможет принять все решения, которые необходимы, чтобы внеочередные выборы городского головы состоялись.

Как сообщал УНИАН, по результатам второго тура выборов городского головы, которые состоялись 15 ноября 2015 года, Криворожский горизбирком объявил победителем представителя "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула. Согласно информации на сайте ЦИК, он получил 89 209 голосов избирателей, а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88 457 голосов.

Милобог заявил о фальсификациях и обжаловал объявлены результаты выборов в судах. Однако суды его иски отклонили. В то же время Вилкул был официально объявлен мэром на заседании новоизбранного горсовета.

23 декабря 2015 года Рада проголосовала в целом за законопропект №3613 о проведении 27 марта внеочередных выборов Криворожского городского головы, после этого в парламент был внесен проект постановления об отмене этого решения. Однако 26 января последний был отклонен. 30 января закон подписал президент Петр Порошенко.

Поскольку новые выборы определены как внеочередные, Вилкул будет считаться законным мэром Кривого Рога до их проведения.

При этом 45 депутатов Верховной Рады по инициативе ОБ подали в Конституционный суд представление относительно конституционности принятого закона о внеочередных выборах мэра Кривого Рога.