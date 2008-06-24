В Португалии сказали Ющенко, что работящие украинцы там в большой цене

Португалия поддерживает и будет поддерживать евроатлантические устремления Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Португалии Жозе СОКРАТЕШ во время совместного заявления с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Премьер Португалии заверил, что в лице португальского правительства Украина имеет большого друга. Также он отметил, что в Португалии очень ценят украинскую общину, состоящую из работящих людей. Ж.СОКРАТЕШ пообещал всевозможную поддержку украинцам в Португалии, а также сообщил, что в ближайшее время будет решен вопрос предоставления помещения для деятельности их общины.

В свою очередь Президент Украины подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку Португалией ее международных устремлений. Также он поблагодарил за хорошее отношение к украинским гражданам в этой стране.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что на сегодня обе стороны находят понимание по поводу соглашения о социальной защите мигрантов из Украины.

Также он отметил продвижение в переговорах о взаимном признании дипломов и ученых степеней.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО сказал, что пригласил премьер-министра Португалии принять участие в международной конференции, посвященной Голодомору 1932-1933 годов, которая состоится в ноябре в Киеве.