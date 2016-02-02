Гройсман закрыл заседание Верховной Рады

Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель парламента Владимир Гройсман напомнил, что следующее пленарное заседание ВР состоится завтра, 3 февраля, в 10.00. Читайте такжеГройсман объявил о выходе Томенко из фракции Блока Петра Порошенко Напомним, Верховная Рада предварительно одобрила законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)" (регистрационный №3524).

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