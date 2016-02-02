Гройсман закрыл заседание Верховной Рады
18:20, 02 февраля 2016Политика
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Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто.
Верховная Рада / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, председатель парламента Владимир Гройсман напомнил, что следующее пленарное заседание ВР состоится завтра, 3 февраля, в 10.00.
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Напомним, Верховная Рада предварительно одобрила законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)" (регистрационный №3524).
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