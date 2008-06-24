Россия призывает ООН, ПАСЕ, ОБСЕ отреагировать на действия Украины по чествованию памяти воинов ОУН-УПА.

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на официальном сайте министерства.

Действия украинских региональных властей, фактически поддержавших чествование бывших эсэсовцев в Ивано-Франковской области 24-25 мая, противоречат решениям Нюрнбергского трибунала, который признал преступными формирования СС, заявил МИД РФ.

"Вызывает крайнее недоумение, что представители официальных структур Ивано-Франковской области фактически поддержали чествование бывших эсэсовцев... Подобная линия официальных властей, включая присвоение звания Героя Украины капитану войск СС, командующему Украинской повстанческой армией Шухевичу, противоречит решениям международного Нюрнбергского трибунала, который признал преступными эсэсовские формирования", - говорится в комментарии МИД, опубликованным в связи с обращением старосты Русской общины Ивано-Франковской области к президенту России.

Староста русской общины Ивано-Франковской области Александр Волков по поручению членов совета общины направил президенту РФ Дмитрию Медведеву письмо, выражая возмущение по поводу состоявшихся 24-25 мая торжеств, посвященных 65-й годовщине создания 1-й Украинской дивизии.

"В России полностью разделяют оценки советом русской общины Ивано-Франковской области этого кощунственного акта, противозаконных действий украинских радикальных националистических организаций, грубо оскорблявших русских жителей Ивано-Франковска и ветеранов Великой Отечественной войны, которые заплатили кровью за освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в сообщении.

МИД России также отмечает, что подобные действия требуют принципиальной реакции, в частности, со стороны ООН, ПАСЕ и ОБСЕ.

В России надеются, что "официальные власти Украины, декларирующие приверженность демократическим, европейским ценностям, осознают всю пагубность линии на возвеличивание эсэсовцев и положат конец попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны", - говорится в комментарии российского МИД.